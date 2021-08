Stel nou dat we basisschoolkinderen verplicht voorlichten over cybercriminaliteit?

ColumnStel nou dat… we basisschoolkinderen verplicht voorlichten over cybercriminaliteit? In Zwolle wordt psychiatrisch patiënt Deja opgelicht. Klik maar raak voor een knaak! Of in Deja’s geval: 6000 euro. Foetsie. Een hacker nam haar computer over en binnen 15 seconden was haar geld weg.