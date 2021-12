Stookverbod? Reinier Paping had zich op zijn tapijtstukken geslagen van het lachen

Reden van het fikverbod? Geurhinder voor de omgeving. Mensen werken meer thuis en dan willen ze niet met hun snufferdje in de houtkachellucht van de buren zitten. Veel te romantisch! Er komen ook nare stoffen vrij. PAK’s, benzeen en koolmonoxide. Heb direct mijn buren gebeld. Of ik nog wel in de tuin kon paffen. ‘Maar we wonen 700 meter verderop, Rens,’ stamelde de buurvrouw. Het kon me niet schelen. Ze vroeg of ik had gedronken. ‘Hoezo, ruik je dat ook?’ vroeg ik. Ze hing quasi verbaasd op. Ik snapte het niet, dit was toch ultiem noaberschap?