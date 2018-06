column Er waren zorgen, geen motivatie en een leerplicht­amb­te­naar

16 juni Overal wapperen de blije vlaggen met tassen eraan, maar aan mijn huis wappert niks. Mijn zoon is geslaagd in het jaar waarin alles anders was. Hij wacht in het huis van zijn vader op de uitslag, ik heb mijn vingers al tot aan de knokkels opgegeten van de spanning in mijn huis.