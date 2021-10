Termen als hoog en laag moeten uit het onderwijs

column ‘De horeca om 00.00 uur dicht? Een zegen voor mijn lever’, zegt de vriendin

27 september Stel nou dat we de feesttijden definitief naar voren schuiven? Een vriendin en ik zitten op het terras. Zonnebril op. Er is geen zon, wel een kater. We hadden een fuif gehad en vonden het een verstandig idee om na 00.00 uur nog even door te halen thuis. Om 04.00 uur lagen we er in. Met een beste borrel op.