Het is een mooi systeem, Spotify. Eerst vraagt een stem of je wilt beginnen met lopen om je tempo te detecteren. Mijn tempo was 170 stappen per minuut, zei de stem. Vervolgens wordt de muziek aan je tempo aangepast. Ofwel: je krijgt vanzelf muziek waar je lekker op loopt. Ik koos voor de optie The Chase, ofwel De Achtervolging. Als ik dan toch ging lopen, dan kon ik beter rennen of iets me op de hielen zat. ‘Stap in een actiefilm’, stond er bij. Het leek me wel wat.