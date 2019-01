Ik wil niet opstaan, want dan komt het onvermijdelijke: puinruimen. De rest van het gezin slaapt nog. Het is The Day After. Midden in de nacht, of misschien was het wel vroeg in de ochtend, heb ik nog een paar knallen gehoord. Carbid. In dit deel van het land de hoogmis van het oudjaar. Het klonk of ze een giertank hadden gebruikt. Maar nu is alles stil.