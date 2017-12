columnsRenate Wennemars schrijft meerdere malen per week een column over wat haar bezighoudt.

Ik schrok er nog best wel van. Ook al wist ik het wel. Maar soms weet je iets en dan komt het toch hard binnen wanneer het bevestigd wordt. In dit geval: Donald Trump is een gevaarlijke vent. En dat werd bevestigd door Jaap de Hoop Scheffer. Afgelopen zaterdag stond er een interview met hem in de krant. De kop vond ik schitterend en veelzeggend: ‘Beste wat Donald Trump afgelopen jaar heeft gedaan? Tja...’

Dat zelfs een volleerd diplomaat als De Hoop Scheffer daar niet een draai aan geeft waardoor het allemaal wel mee lijkt te vallen, zegt toch heel veel?!

Het wordt nog erger. De voormalig secretaris-generaal van de NAVO stelt dat Trump onhandelbaar, onverstandig en onbezonnen is. Nou. En dat leidt dan een grootmacht. De Hoop Scheffer zit in die wereld. Die weet dingen. Hij is niet een linkse Hollandse politicus die dit hóórt te vinden, nee, de Hoop Scheffer zit er bovenop. Die kent de spelers in dit veld persoonlijk. En zelfs hem is het een raadsel waarom Trump nu ineens als een olifant door de Jeruzalem-porseleinkast dendert.

Hij gunt ons een kijkje achter de schermen. Want hij vertelt ook dat hij weet dat het met Noord-Korea nog niet is geëscaleerd dankzij een vriend van hem, James Mattis. Dat is de Amerikaanse minister van Defensie. Een atypische militair, schijnt. Zo één die niet klakkeloos orders van zijn meerdere opvolgt. Gelukkig maar, anders vlogen de Noord-Koreaanse raketten ons inmiddels om de oren. In een andere krant lees ik dat een deskundige zegt te weten dat Trump ‘niet van dossiers houdt’. Dat wil zeggen dat Trump geen trek heeft in stapels papier. In inlezen. In vervolgens deskundigen raadplegen. En nog meer inlezen. Dus Trump wil het waarschijnlijk allemaal op een A4’tje en beslist dan met zijn onderbuik.

Zeg nou zelf: zou je Trump in je vriendenkring willen? Dat is dan die gast die áltijd het hoogste woord heeft, nooit een keer sorry zegt, jouw vrouw in haar kont knijpt, onredelijk snel beledigd is, geen weerwoord duldt, het bordspel door de kamer smijt bij onafwendbaar verlies, harder gaat praten wanneer de aandacht verslapt en je meteen laat vallen wanneer je iets zegt dat hem niet bevalt.