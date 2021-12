Tweehonderd kilometer stoempen, op een stukje metworst

Lingo! En we hebben een nieuw kabinet

Stel nou dat we het principeakkoord niet door de politici, maar door de Champions League-lingo laten bepalen? Gisteren is de kogel door de Kamer gegaan. Er ligt een principeakkoord. Maar ik heb een veel beter idee. We doen alles over. Net als in de grootste voetbalcompetitie van Europa. Partijnamen op de ballekes en draaien maar! Ik stel voor dat Snollebollekes het presenteert. Snolleballekes.

14 december