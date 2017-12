Columniste Renate Wennemars schrijft meerdere malen per week over wat haar bezighoudt.

Toen we een huis hadden gekocht in Dalfsen, was dat een project van maandenlang verbouwen. Ik reed dagelijks op en neer tussen Zwolle en Dalfsen om lekkers te brengen voor de bouwvakkers en de vorderingen bij te houden. Mijn steun en toeverlaat was Mike.

Mike was opperhoofd timmeren en had zich opgeworpen als algeheel opzichter. Mike was er elke dag. Hij zag alles en hij wist alles. Elke keer dat ik ging kijken, zag ik er naar uit om Mike weer te zien. Zodat ik dan kon horen dat hij een kastje had getimmerd of een deurpost verhoogd. En ondertussen zat hij de electriciens en stukadoors mooi achter de broek. Zodat wij ons druk konden maken over vraagstukken als: ‘Hoe hoog willen jullie de plinten?’en ‘Wat voor deurbeslag moet er komen?’

Keuzes maken; ik werd er soms gek van. Het zou zomaar kunnen dat ik wel eens heb uitgehuild op de schouder van Mike.

Nu lees ik in de Stentor dat de bouw mensen nodig heeft. Dat opleidingen weer gaan inzetten op die sector. En dat er zelfs getrokken wordt aan leerlingen terwijl ze nog niet klaar zijn met hun studie. Wauw! Dat zijn allemaal jongeren die iets kunnen máken. Met hun eigen handen. Jongens en meiden die net zo belangrijk kunnen zijn als Mike voor ons was toen. Die een kast voor je kunnen bouwen van een paar planken. Een schuurtje neerzetten in je kale nieuwbouwtuin. Die mensen!

Vaklui, die trots mogen zijn op wat ze maken. Jongeren die misschien niet geweldig goed kunnen leren uit boeken, maar die in no time begrijpen hoe je een stevig muurtje metselt of een dakkapel bouwt. Die dat doen in weer en wind. Voor ons. Ik kan alleen maar hopen dat er ouders zijn die hun kinderen stimuleren om die richting te kiezen. En niet voor de schijnveiligheid van een kantoorbaan. Want hoeveel mensen zitten er wel niet te verpieteren onder een tl-balk, achter een beeldscherm, terwijl ze tien keer liever de handen uit de mouwen zouden steken in de buitenlucht?