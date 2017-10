columnColumniste Renate Wennemars schrijft meerdere malen per week een column over wat haar bezighoudt.

Aan de start, zo naast elkaar, lijken het bomen van kerels. Met tienersmoeltjes. In werkelijkheid schijnen het ranke mannetjes te zijn, met beenspieren als staalkabels. Veldrijders. Helden, volgens Erben. Hij liep zich al een tijdje te verkneukelen, want het veldrijseizoen was weer begonnen. Veldrijden, daar hoort schijtweer bij, striemende regen en straks halfbevroren ondergrond. Hij kon niet wachten.

Quote Veldrijden is voor Belgen wat schaatsen is voor Nederlanders. In het kwadraat. Renate Wennemars

Dus ik keek even mee. Toch wel nieuwsgierig geworden. Er was een wedstrijd in Koksijde, België. En ik snap het nu! Hulde aan de veldrijder! Het lijkt wel gekkenwerk wat die gasten doen: op een racefietsje met een soort mountainbikebanden ploegen ze over het parcours. Ploegen ja, want het parcours bestaat uit knollenvelden, heel veel mul zand en steile heuvels. Van het soort dat er uitziet als een muur van zand wanneer je er tegenaan kijkt. En daar fietsen ze dan tegenop. Althans, dat proberen die jongens. Vaak lukt het niet en dan moeten ze rennen. Met die fiets op hun schouder. Schitterend is het! Dat Mathieu van der Poel door zo’n stuk mul zand laveert, slingerend, zwenkend, balancerend, stoempend maar toch licht. Ballet is het.

En geen seconde met verbeten gezicht. Zijn mond losjes open. Alles wat hij doet lijkt beheerst. Wel pijnlijk, dat een Hollander die Belgische sport nu domineert. Een stukje achter hem rijdt zijn oudere broer David. Ik denk aan hun moeder. Twee zoons, zo diep in die sport en dat dan de jongste het altijd wint van zijn oudere broer. Dat is vast niet altijd makkelijk, binnen dat gezin. ‘Zouden ze vrienden zijn?’, mijmer ik.

Maar goed, Mathieu ligt dus de hele tijd aan de leiding. Even laten zien wie er ook alweer de baas is. Dansend. Zijn concurrenten trekken zichzelf soms voort aan de dranghekken. Met daarachter Belgen. Heel veel Belgen. Veldrijden is volkssport nummer één bij die zuiderlingen. Hele gezinnen rukken uit om de ganse dag langs die dranghekken hun helden aan te moedigen. Weer of geen weer. Ze zijn er. Plastic beker met bier in de ene hand, de andere gebald als er iemand langsfietst. ‘Kom aan! Ge kunt het!’