Verplicht klappen voor Vermeer na snoeihard bezuinigen

Hoewel er lacherig op dit bericht werd gereageerd, met de toevoeging dat er wel belangrijkere zaken op de wereld zijn, moest ik erkennen dat het eigenlijk wel een goed plan is.



Ik zou willen dat iemand mij en mijn vriendjes vroeger uit die achterbuurt had geplukt voor een uitgebreide kennismaking met alles buiten onze gesegregeerde woonwijk. Het gaat me dan niet eens om etniciteit: ook autochtonen uit lage sociaaleconomische klassen zullen minder snel een Rembrandt tegenkomen dan de kinderen van een universitaire docent.



De vraag die wel blijft hangen, is of de overheid zich zo dominant met een leerplan moet bemoeien. Er zijn landen waar dat tot enge situaties leidt – zoals het ontkennen of schrappen van de evolutietheorie.