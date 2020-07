Vlieland, het leukste stukje Nederland

Ik ben op Vlieland. Ik ben op Vlieland en de zon schijnt. De zon schijnt namelijk heel vaak op Vlieland. Ik ben op Vlieland en ik heb geen tijd. Ik heb geen tijd omdat ik fiets, omdat ik wandel, omdat ik koffiedrink met mijn familie die hier woont. Dus ik heb geen tijd voor dingen die niet hoeven. Ik check geen mail. Ik vergeet die paar dingetjes die in de agenda stonden, omdat ze nog wel even moesten gebeuren. Ik vergeet het omdat ik fiets en wandel en ik koffiedrink. In feite heb ik dus alle tijd. Om te niksen. Want op Vlieland is de modus anders, waar de duinen glooien en we slippers dragen.