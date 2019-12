Volwassenen die vechten om een 9-jarige

Je hebt de ouders. Je hebt de kranten. Je hebt het journaal. Je hebt Jeroen Pauw. Je hebt de universiteit. Je hebt het aanbod van een andere, nog betere universiteit. En je hebt de jongen. Een schrander en ogenschijnlijk bescheiden kereltje van negen. Niet tien. Negen. Dat is belangrijk. Blijkbaar. Voor de jongen zelf of voor de ouders. Of voor allebei. We weten het niet.