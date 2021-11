Voor mij geen vuurwerk. En ik doe een schietgebedje voor de zorg

column En wat als Sinter­klaas voor één dag premier zou zijn...

Stel nou dat Sinterklaas voor één dag premier was? Eerst een diepte-interview. Wat vindt hij hele Co-verhaal? Heeft hij zich laten pepernotenprikken? En de pieten? Was het een moetje of mochten zij zelf kiezen of ze een enting wilden? Is hij bang dat het virus overdraagbaar wordt op Ozosnel? Wat vindt sint van het kabinet? Kent hij Rutte goed? Heeft Mark wat in zijn schoentje gehad? Of moet het hele zwikkie mee in de zak? Heeft hij zulke grote juten zakken waar zoveel politici in kunnen?

15 november