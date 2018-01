Vrouwenhaat

Gisteren werd de racismekaart weer eens getrokken. Deze keer door rapper en vlogger Boef, die landelijk in opspraak was geraakt nadat hij drie meisjes die hem een lift gaven in een video ‘hoeren’ had genoemd. Hij verduidelijkte een dag later deze kwalificatie door te stellen dat vrouwen met korte rokken niet in het nachtleven horen, want daar is alcohol en zo.