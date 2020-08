Waarom schaffen we de fooi niet af?

Nu we toch bezig zijn met een nieuwe wereldorde na corona en de hele santenkraam op de schop te nemen (met als hoogstwaarschijnlijk resultaat dat het nieuwe normaal voor u en mij over twee jaar weer net zo is als het ouwe normaal, dat wil zeggen: de duvel schijt altijd op dezelfde hoop en u en ik zijn zo gek zijn billen af te vegen met wc-papier dat we in coronatijden hebben gehamsterd) – wil ik de fooi ter discussie stellen.