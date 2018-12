Wat een onzin dat De Ligt tegen geen rood kreeg tegen PEC Zwolle

Voor de wedstrijd van Ajax in München tegen Bayern, was ik nog sceptisch. Bayern zat toen al in een mindere fase, maar ik vond het toen een beetje te opportunistisch om Ajax al meteen kansen toe te dichten op een overwinning in Duitsland. Dat gebeurde ook niet, maar het had wel degelijk gekund. En inmiddels lijkt Ajax zover dat het in eigen huis zomaar van één van de grootste clubs van Europa kan winnen.