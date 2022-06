Wat zou Amalia als eerste neerknallen?

Voor wie het heuglijke koninklijke nieuws gemist heeft: Amalia mag legaal dieren afknallen. Zag een stelling op social media van het Jeugdjournaal: het is gek dat prinses Amalia mag jagen op dieren. Het mooiste aan kinderen vind ik dat ze de pure waarheid zeggen. Honderden spruiten reageerden verbaasd furieus. Natuurlijk is dat gek! Jagen op dieren is hartstikke zielig. Een dier is lief en dood is stom. Eerlijke responsen uit kleine kinderkoppies. Die nog niet weten van de bio-industrie en horrorslachthuizen. Was alles maar zo simpel, volwassenen zijn knetterkoekoek.