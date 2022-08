We hebben een massagraf onder het dak

Hier volgt een waarschuwing voor al die mensen die nu eens even lekker het huis willen doorluchten. Want wat zal het hier en daar wárm zijn geworden in Nederlandse slaapkamers. Hier idem dito. Die van de jongens dan, want die slapen onder het dak. Dus toen het laatst even een heel kort moment niet zo verzengend heet leek, gooide ik meteen de ramen open.