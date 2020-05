‘We keken of de kust veilig was: drie zoenen’

‘Het is heel druk hier’ constateerden omstanders walgend van ontzetting. 'Heel druk, zo asociaal!’ Op mijn timeline in de social kanalen stroomt de verontwaardiging binnen. Gauw de anderhalvemeter kliklijn bellen. Die afschuwelijke mensen beboeten die het wagen om met 26 graden en een stralende zon een beetje buiten in een parkje te gaan zitten. En naar een strand gaan, dat doe je toch niet? Hebben die mensen geen zelfdiscipline?