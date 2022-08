We kunnen allemaal één ding doen tegen de ellende

Bij de gasverblijven in Groningen? Met gas weet onze regering wel raad, met gasten wat minder. En als u daar toch bent, even langs de openlucht opvang in Ter Apel. Dat daar alle grenzen qua menselijkheid zijn overschreden moge duidelijk zijn, aangezien zelfs Artsen Zonder Grenzen ingezet moet worden. Artsen Zonder Grenzen. Meer een kabinet zonder grenzen.