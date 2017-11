Renate Wennemars schrijft drie keer per week over wat haar bezighoudt.

Het begon bij zijn kruin, geloof ik. Die werd wat kaal. Maar dat gaf niet zoveel, dachten we. Hij was sterk genoeg.

Maar iemand die het weten kon, waarschuwde ons: we moesten hem goed in de gaten houden. Hij was ziek. Hij beloofde af en toe langs te komen om te kijken hoe het met hem ging. Maar we moesten ons voorbereiden op het afscheid. De twee jaar die volgden, zagen we hem achteruitgaan. Hij werd wat schraal.

Totdat er ineens weer een enorme hoeveelheid beukennootjes naar beneden kwam. We waren verrukt. Maar de bomenkenner wist wel hoe het zat: de boom ging dood. En dit was een laatste stuiptrekking. Door nog één keer veel vruchten af te leveren, kon hij zich op de valreep voortplanten. Prachtig. Later vielen er nog wel beukennootjes, maar die waren leeg. Elk jaar had hij minder blad.

Op een dag viel er een enorme tak naar beneden. Mazzel dat er niet net iemand liep. En de auto stond toevallig ook ergens anders. De boom werd een gevaar.

De bomenkenner klom naar boven en met veel spektakel heeft hij er spanbanden in vastgemaakt. Zodat die enorme tak, die boven de slaapkamer van de jongste hing, er nooit zomaar uit kon vallen. Bij zuidwesterstorm mocht zoon in onze slaapkamer. En zo lukte het wel. Wij hielden de oude reus in de gaten en zo kon hij nog best wat jaartjes vooruit. Het was ook niet zomaar een beuk. Hij stond op de bomen-monumentenlijst, blijkbaar. En zo leerden wij dat hij zeker 350 jaar oud moest zijn. En dat er nog één naast had gestaan en dat die ooit was omgewaaid. We kregen steeds meer respect voor onze oude heer.