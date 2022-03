Weer minder vrijheid voor Afghaanse vrouwen

Het is maar een klein artikeltje in de krant. Ergens in een linkerhoek. Er is zoveel schokkend wereldnieuws, dat dit bericht een beetje in de verdrukking kwam. Terwijl het voor de mensen waar het om gaat zulke grote gevolgen kan hebben. Die mensen, dat zijn vrouwen en meisjes in Afghanistan. We waren het misschien een beetje vergeten, druk als we zijn geweest met corona en met ons hoofd vol zorgen over de oorlog in Oekraïne. maar Afghanistan buitelt ondertussen terug de middeleeuwen in. Het westen staat er bij en kijkt er naar.