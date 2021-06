Weg met slavernij, dat is natuurlijk een feestdag waard

Als witte Nederlander kan ik me niet indenken hoe het voelt. Nooit zal ik die steek in mijn hart ervaren als ik aan ze denk. Of de behoefte krijgen om terug te gaan in de tijd. Om ze te helpen. Te bevrijden. De ketens van ze af te halen. Nooit zal ik weten hoe het is om achterdocht te ontmoeten vanwege mijn huidskleur. Of van een afstandje zien met welk gemak witte Nederlanders hun privileges als vanzelfsprekend ervaren.