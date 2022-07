WhatsApp-emoticons zeggen veel over je karakter

COLUMN Welke prijs is de roker bereid te betalen?

Stel nou dat we morgen de prijs van chips vertienvoudigen. 15 piek voor een zak Croky. Flesje donkerroze supermarktrosé? 43 euro. Chocoladereepje wordt een euro of 30 en de suikerspekkies drie tientjes per zak. 80 euro per biefstuk. O, en frisdrank! Twee tientjes de liter.

2 juni