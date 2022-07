Wie tegen de regenboogkleuren is, is tegen de liefde

In het kader van #liefdeisvooriedereen zal de Dominicanenkerk in Zwolle in regenboogkleuren worden gehuld. Mensen in rep en roer! Wat een idioterie. Onzin, die kleuren. De ironie. Juist voor dat koppeltje liefdesloeders zijn die kleuren zo belangrijk. Want als je de regenboog niet accepteert, accepteer je mensen en liefde in al haar vormen niet. Snap ik niks van. Wat is er een lekkerder gevoel dan verliefd zijn? Op wie dan ook. Geen beter dier in je buik dan de vlinder.