De Rotterdamse kunstinstelling Witte de With heeft besloten haar naam te veranderen, omdat deze is vernoemd naar een zeerover uit een dubieus koloniaal verleden. Wat het bestuur hiermee beoogt, wordt me niet helemaal duidelijk: het verleden laat zich niet verwijderen uit ons collectief geheugen door straatnamen en monumenten te slopen. Wat bijzonder is: veel mensen, onder wie ikzelf, wisten tot voor kort helemaal niet wat de rol van Witte Corneliszoon de With in de zeventiende eeuw was. Pas toen maritiem historicus Ronald Prud’homme hier wat meer op de radio over vertelde, gingen de beelden uit de Gouden Eeuw leven en begreep ik waar de weerstand vandaan kwam. Maar door prominente figuren van vroeger dood te zwijgen, wordt ons verleden er niet beter op.

Bovendien is de vraag best gerechtvaardigd welk individu uit die tijd wél helemaal correct handelde. Prud’homme zegt hierover: ‘Rembrandt gebruikte ook verfstoffen die door allerlei slaven uit het Caribisch gebied waren gehaald.’ Wat doen we dan met hem? De grote fout die we maken, is dat we het gedrag van onze voorvaderen toetsen aan de kennis die we nu hebben. Maar zo werkt het natuurlijk niet. Als deze trend zich voortzet en meer instellingen en gemeentes hun geweten willen sussen, moeten we straks alle straatnamen en beelden schrappen die gebaseerd zijn op prominenten uit de zeventiende en achttiende eeuw.

In deze turbulente tijden, waarin we het vaak hebben over acceptatie van anderen, met al hun eigenaardigheden en tekortkomingen, is goed om op de eerste plaats te berusten in wat we zelf allemaal vroeger niet goed deden. Alleen is het nogal rigoureus en contraproductief om dit sentiment te vertalen in een nieuwe beeldenstorm.



Die energie kan beter worden gestoken in nog meer kennisoverdracht, bijvoorbeeld in het onderwijs of juist in allerlei culturele centra. Door spastisch met een twijfelachtig verleden om te gaan, bewijzen we niemand een dienst.



De namen van straten, instellingen en bruggen zijn in ons dna gaan zitten. Geef de bewoners van een stad wat meer achtergrondinformatie, opdat ze leren en kennis vergaren. Dat is beter dan de reflex om alles uit te willen wissen waar we ons tegenwoordig niet meer goed over voelen.