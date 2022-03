Zeewolde, red ons, zaai die grond in, verbouw graan!

column Een kind zou zeggen: die Lil Kleine mag niet slaan

Stel nou dat we alleen nog het Jeugdjournaal uitzenden. Ik zag dat er in Mexico een zwerm vogels ter aarde is gestort. Nare beelden. De volwassenen sprongen er online als een vogel, ik bedoel: een bok op de haverkist, bovenop. Het was het 5G-netwerk! De Apocalyps! Het waren geen vogels, het waren Russische spionnen!

15 februari