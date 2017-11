columnRenate Wennemars schrijft drie keer per week over wat haar bezighoudt.

Jaren geleden riep een Amerikaanse vrouw de toorn van honderdduizenden moeders over zich af na een optreden in de Oprah Winfrey Show. Ze had een stuk geschreven in de krant, waarin ze stelde dat ze meer van haar man hield dan van haar vier kinderen. Pek en veren, dat was zo ongeveer de boodschap van de reacties van over de hele wereld. Hoe kon ze?

Ze deed haar best het uit te leggen. Want haar boodschap was dat ze niet zozeer minder van haar kinderen hield, maar dat de focus van haar affectie en romantische gevoel lag bij haar man. Daar was ze verliefd op, niet op haar kinderen. Dat was haar basis. Dat was waar het allemaal mee was begonnen en uiteindelijk mee zou eindigen. Zij en hij. Zolang dat snor zat, zou het ook goed moeten komen met de kinderen.

Maar ze kon praten wat ze wilde; het leek of niemand haar wilde begrijpen. Ik kan het me nog goed herinneren. Mijn zoon was toen drie en de andere net geboren. Ik voelde me uitgemolken en moe, op het apathische af. En wat ik nog kon opbrengen aan toewijding, ging naar het geliefde gebroed. Ik was in de eerste plaats MOEDER.

We zijn inmiddels twaalf jaar verder. En nog steeds denk ik regelmatig aan die moedige moeder van de Oprah Winfrey Show. Want ze had in feite natuurlijk gelijk. Wat wij als moeders en vaders moeten doen, is de kinderen klaarmaken voor wat ze te wachten staat. Zelfvertrouwen geven. Niet doodknuffelen. Niet onderwerpen van 24-uurs affectie. Daar worden het slappe zakken van. Maar jee, wat is dat moeilijk! Mijn moeder-voelhoorns staan altijd aan. Ook ’s nachts. Er hoeft er maar één zacht te kuchten en ik zit rechtop in bed. Heel romantisch.

Ik vond op internet een interviewtje met de moeder uit 2005. Het was inmiddels tien jaar later. Ze was nog steeds knettergek op haar man en met de kinderen ging het heel goed. Ze waren gezond en succesvol. De eerste was inmiddels het huis uit en meer dan ooit realiseerde ze zich dat ze uiteindelijk met zijn tweetjes over zouden blijven. Ik vraag me af hoe het zit met huwelijken van al die Amerikaanse moeders die haar toen in die studio zaten te verketteren.