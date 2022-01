Zijn kinderen een zegen?

Voordat ik heel babyboomend en –beminnend Nederland over mee heen krijg: ik heb niets tegen kinderen. Vind ze allemaal schattebouterig. Maar het is allemaal wat. Zo’n opvoeding. In het rare circus wat we van onze wereld maken. En we zijn al met zo veel. Maar ja, het zit wel in onze natuur. Fokken.