columnRenate Wennemars schrijft meerdere malen per week een column over wat haar bezighoudt.

Zorg en onderwijs; wanneer deze twee zaken niet meer voor iedereen of niet altijd beschikbaar zijn, gaat er iets verkeerd in een samenleving. Deze keer hebben de besturen van een aantal grote ziekenhuizen in ons land een brandbrief gestuurd naar de krant. Dus naar de Nederlandse bevolking. Heel slim van ze. In de brief proberen ze uit te leggen hoe het zo’n beetje geregeld is met de ziekenhuiszorg in Nederland. Wie betaalt wie en voor wat. Ook slim.

Want wanneer je gezond bent van lijf en leden, maak je je niet druk om dat soort vraagstukken. Dus duiken we massaal op de vergelijkingssites voor verzekeraars wanneer 1 januari nadert. En dan maar zoeken naar de goedkoopste. Dat líjkt slim. Maar zoals de ziekenhuizen al aangeven: dat is het niet.

Er staat veel informatie in de brief. Een beetje onoverzichtelijk zelfs. Want het gaat niet alleen maar slecht. Er gaat zelfs veel goed. De patiëntenzorg gaat vooruit, de zorg is geavanceerder en de individuele patiënt krijgt een betere en goedkopere behandeling dankzij controles en noodzakelijke samenwerking van ziekenhuizen. Mooi, zou je zeggen.

Het probleem zit hem in het feit dat het regeerakkoord zegt dat de groei in de zorg moet worden teruggedrongen, wat natuurlijk lastig is in een samenleving die vergrijst. Er is extra geld voor preventie en voor verpleeghuizen, maar de ziekenhuizen moeten actief meewerken aan het terugdringen van die groei. En daar gaat het blijkbaar mis. Want wanneer je voorop wilt blijven lopen door te innoveren, maar ondertussen minder geld te besteden hebt, gaat het wringen. Ergens moet er iets verschralen en dus zien de ziekenhuizen zich genoodzaakt om MINDER zorg te gaan leveren. En dat is natuurlijk achteruitgang. Op alle fronten.