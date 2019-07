Zullen we kritisch naar onszelf kijken?

Zullen we met z’n allen eens even vol op die vader duiken? Die lul, die vindt dat zijn dochter een verkeerd schooladvies heeft gekregen? Die mafkees die een rechtszaak aanspant omdat vmbo niet goed genoeg is? Die ongelofelijke slechterik die via de rechter een IQ test wil afdwingen? Zullen we? Even lekker afmaken die gast?