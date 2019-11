Zwart, bruin of paars: je gelooft toch niet dat het kinderen echt wat uitmaakt?

Het heerlijk avondje is voorlopig nog niet in zicht, maar we hebben de poppen alvast weer gezellig aan het dansen. In Deventer wordt stevig actie gevoerd met in de hoofdrollen de bekende twee kampen: de zwarte-piet-moet-zwart-blijven-mensen en de zwarte-piet-kan-best-roetveeg-of-regenboog-piet-worden-mensen. De hardliners die vinden dat die hele pietfiguur afgeschaft moet worden, hebben Deventer nog niet bereikt.