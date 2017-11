Wie de analyses in aanloop naar het sinterklaasfeest heeft gelezen, moet tot de conclusie komen dat het klassieke uiterlijk van Zwarte Piet inderdaad aan het afbrokkelen is.

Deze transitie, die mede tot stand is gekomen door vele vurige debatten en demonstraties, zouden we kunnen toeschrijven aan de anti-Zwarte Piet-activisten, van wie een aantal inmiddels jarenlang tegen de racistische karikatuur strijdt.

Maar het was allemaal te eendimensionaal en gespeend van empathie voor de anderen, die in het beginsel de beste bedoelingen hadden en tegenstanders echt geen pijn wilden doen.

In plaats van meer mensen in de periferie te overtuigen, is de anti-Zwarte-Piet-lobby stil komen te staan. Dat had met name te maken met interne discussies binnen de beweging. Ze waren zo druk met hun onderlinge ruzies, dat ze vergaten hun opponenten aan te pakken.