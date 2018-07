Zwembadsoap

column Het oude nest

4 juni Wout Brama wordt herenigd met FC Twente. De voormalig speler van PEC Zwolle doet een met clubliefde overgoten geste. Jarenlang smachtte hij naar een avontuur in Australië. Eenmaal gesetteld Down Under, aan de prachtige oostkust, op een uurtje rijden van Sydney, zwicht hij alweer voor de club die hem hielp het profvoetbal in te klimmen. Nu verscheurt hij zijn contract om zijn gevallen jeugdliefde overeind te helpen.