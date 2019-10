10-jarige Annabel in het middelpunt van jubilerende accordeonvereniging Nieuwleusen

Westerman Logistics start in Nieuwleu­sen met bouw van immens ‘warehouse’

22 oktober Transportbedrijf Westerman in Nieuwleusen is begonnen met de bouw van een enorme loods op een terrein van 60.000 vierkante meter. Die is drie keer zo groot als de panden die nu op al op industrieterrein De Grift staan en moet in 2020 worden opgeleverd. Van de stikstofproblematiek die allerlei bouwprojecten stil legt hebben ze in Nieuwleusen geen last, legt directeur Johan Logtenberg uit. ,,Dit past allemaal binnen de wet- en regelgeving.”