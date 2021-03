28 maatschappelijke instellingen in Dalfsen doen beroep op corona-noodfonds

video Histori­sche website DNA van Dalfsen werkt verslavend: 'je blijft kijken’

25 februari Wethouder Jan Uitslag was bijna te laat voor de zoom-bijeenkomst waarin donderdagochtend de website ‘DNA van Dalfsen’ werd gelanceerd. ,,Ik had alvast een sneak preview genomen op de site en er was zó veel te zien. Het werkt bijna verslavend, je blijft maar kijken. Ik wist bijvoorbeeld nooit dat in Dalfsen een armenhuis was.’’