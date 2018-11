50 jaar de Stokvisdennen in Dalfsen, de ‘oude garde’ blikt terug

De ogen van Wennemars beginnen te stralen als hij denkt aan de eerste keer dat hij zijn zoon Erben meenam het ijs op. ,,Ik vergeet het nooit weer. Hij was zes jaar oud, hij kon helemaal niet schaatsen. Ik nam hem even aan de hand, en ik heb het jochie de hele dag niet weer gezien. Ik zei nog tegen mijn vrouw: moet je nou eens kijken. Ongelooflijk. Echt een klein jongetje was het nog, een spillebeentje’’, vertelt de trotse vader lachend. ,,Ik had nooit kunnen denken hoe het allemaal heeft uitgepakt. Eerst kampioen van Dalfsen, toen regionaal, daarna Nederlands kampioen... en dan zelfs wereldkampioen. Weet je nog, Bert, de huldiging van Erben in 2010?’’ Bert weet het nog. ,,Er was hier ruim 5000 man. Cameraploegen, de schaatsploeg... ongelooflijk. Echt bizar.’’