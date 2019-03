97-jarige predikant waarschuwt Dalfsen voor koopzondag: ‘we zijn niet meer te redden’

Pieter van Gurp (97) strijkt met zijn hand over een van de familiefoto's aan de muur, die netjes in de hoekwoning aan het Luukmanserf in Dalfsen hangen. Zijn vrouw overleed bijna tien jaar geleden, samen kregen ze vijf dochters, dertig kleinkinderen en vijfenvijftig achterkleinkinderen. En iedere twee jaar komen ze allemaal bij elkaar, waarvan de oud-predikant dan een portret laat maken. ,,En elke keer denken ze dat het voor mij de laatste keer is”, fluistert Van Gurp, met een glinstering in z'n ogen. ,,Maar het gaat hartstikke goed met me, ik ga elke zondag twee keer naar de kerk en wandel iedere dag een stukje langs de vijver hier in de buurt of bij de Vecht. Laatst moest ik in zorgcentrum Rosengaerde zijn om mijn rijbewijs te verlengen. Wat een drukte. Allemaal mensen achter een rollator, de gangen helemaal vol. Dat zou niets voor mij zijn. De keuring? Die verliep vlekkeloos, maar het stelt ook maar weinig voor. Zo'n arts doet er drie in een half uurtje tijd. Dat levert hem vast flink veel op.”