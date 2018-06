Aaltje uit Nieuwleusen viert eeuwfeest met vijf generaties

,,Ze woont nog alleen in een seniorenwoning in het dorp. Ze kookt zelf nog steeds, en doet de tuin en het huishouden. Ik help haar alleen met het bed opmaken en de was. Het is heel bijzonder, want ze draagt geen bril, hoort alles nog zonder gehoorapparaat en gebruikt geen rollator. Ik ga proberen haar te evenaren'', zegt dochter Alie met een lach.

Hard werken

Aaltje zag honderd jaar geleden het levenslicht in een boerderij in de buurtschap De Meele, nabij De Lichtmis. Toen ze zeven was overleed haar vader al, haar moeder zette de boerderij voort. ,,Daardoor moest ze al vroeg meehelpen op de boerderij, ze heeft alleen de lagere school maar gedaan. Het was altijd hard werken. Ook op de nieuwe boerderij die haar hertrouwde moeder begon aan de Van Marlestraat.'' Uit dat huwelijk werd ook haar halfzuster geboren. Die is inmiddels al overleden, evenals haar volle broer.

Vijf generaties