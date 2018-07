Aardgasvrij bouwen: Dalfsen laat geen uitzonderingen toe, Hardenberg kijkt nog

De gemeente Hardenberg heeft nog geen duidelijk idee of ze uitzonderingen gaan toepassen op het aardgasvrij bouwen, de gemeente Ommen bespreekt het deze week nog en in Dalfsen zijn geen uitzonderingen mogelijk.

Aardgasvrij bouwen is de norm vanaf 1 juli. Toch zijn er enkele uitzonderingen mogelijk. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen tijdelijke argumenten, die tot en met 1 januari 2019 van toepassing kunnen zijn en structurele argumenten. Tijdelijke argumenten zijn het ontstaan van onacceptabele vertraging van de bouw en wanneer er onvoldoende capaciteit is in de bouwsector om het ontwerp van het bouwwerk aan te passen naar een woning zonder gasaansluiting. Structurele argumenten zijn bijvoorbeeld een negatief effect op het voorgenomen gemeentelijk energiebeleid, situaties waarbij aardgasvrij technisch onmogelijk is en wanneer het aardgasvrij bouwen leidt tot hogere maatschappelijke kosten. Gemeenten kunnen zelf bepalen of ze uitzonderingen toelaten of niet.

Het college van Hardenberg heeft onlangs in een brief aan de gemeenteraad laten weten dat de mogelijkheden voor deze uitzonderingen worden onderzocht. Verder wacht de gemeente de Ministriële regeling af. Totdat deze definitieve regeling bekend is, gaat de gemeente alle nieuwbouwprojecten scannen op de effecten van de Wet Voortgang Energie Transitie en de mogelijkheden in beeld brengen. Er is een overgangstermijn van 22 weken voor vergunningen die voor 1 juli zijn aangevraagd. Ook wil de gemeente de inwoners informeren over de alternatieven van aardgas.

Dalfsen

In Dalfsen zijn uitzonderingen niet aan de orde en is aardgasvrij bouwen al zo'n anderhalf jaar verplicht. ,,De gemeente heeft toen besloten om alle nieuwbouw aardgasloos te doen en daarin hebben we geen uitzonderingen gemaakt", licht wethouder André Schuurman toe. ,,We lopen wat dat betreft ver vooruit. De gemeente vond toen dat het met het oog op de toekomst beter is en bovendien kun je prima bouwen zonder een gasaansluiting."

Natuurlijk zijn er volgens hem wel eens mensen die er niet zo blij mee zijn. ,,Maar toch worden alle bouwkavels wel gewoon verkocht", stelt Schuurman.