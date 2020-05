Achtergelaten afval minpunt van drukte langs viswateren in Vechtdal

Vechtzomp na winterstop weer in Dalfsen, maar groepstoch­ten zitten er nog niet in

9 mei De Vechtzomp is weer terug in Dalfsen. Het vaartuig dat vorig jaar voor het eerst op de Vecht werd ingezet is uit de winterstalling in Zwolle gehaald en met passen en meten op zijn plaats in Dalfsen gebracht. Groepsvaren zit er vanwege het coronavirus voorlopig niet in.