ACO van Elderen heerst tijdens Loopfestijn Dalfsen

VVD'er Azmani uit Dalfsen kandidaat-lijsttrek­ker EU-verkiezin­gen

27 augustus VVD-Tweede Kamerlid Malik Azmani uit Dalfsen stelt zich kandidaat om volgend jaar lijsttrekker te worden voor de liberalen tijdens de Europese verkiezingen. ,,Ik wil als EU-politicus zichtbaar blijven in Nederland om tekst en uitleg te geven over de beslissingen die we in Brussel nemen.’’