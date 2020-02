Actievoerders in Nieuwleusen blij met aandacht in Provinciale Staten voor ‘onveilige N377’

De groep bewoners vindt dat ze in de discussie over een veiliger provinciale weg in de steek gelaten zijn door de provincie. Ze willen een veiliger oversteek ter hoogte van het centrum van het dorp en hebben sterke twijfels over het veiligheidseffect van de rotonde die de provincie er op termijn wil laten aanleggen. Ook hopen dat de maximale snelheid over het hele traject binnen de bebouwde kom omlaag gaat naar 50 km/u. Op sommige wegdelen is nu maximaal 70 km/u toegestaan.