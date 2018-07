Afscheid van gebouw Agnieten College Nieuwleusen

Zo'n tweehonderd (oud-)leerlingen en docenten kwamen af op de verkapte reünie in het schoolgebouw. ,,Het was gezellig, een ons-kent-ons-sfeertje", zegt Esther Schuurman over haar schooltijd. Net als Agnes Visscher, Jentina Eikelboom en Heranda Pot zaten ze eind jaren tachtig op school. Maar de huisvesting op zich brengt geen warme gevoelens teweeg, zeggen Visscher en Eikelboom. ,,Nee hoor, het was een leuke tijd, maar om het gebouw zullen we geen traan laten."

,We hadden vanaf 1974 al een noodgebouw aan de Julianalaan", weet Los. ,,Door de groei van het aantal leerlingen moesten we op zoek naar nieuwe huisvesting." Dat werd in 1979 de nieuwbouw aan de Zwaluwlaan, met twaalf klaslokalen en een gymzaal, maar er waren ook andere opties bestudeerd. Flier: ,,In die tijd keken we al naar de mogelijkheid van een gebouw met meerdere gebruikers. Maar door allerlei oorzaken is het daar nooit van gekomen. Het woord kulturhus kenden we toen nog niet, maar het idee is dus al heel oud."