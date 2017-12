Afsluiting Gernerweg Dalfsen is stap dichterbij

Geflitst: Met 124 km in de mist door Dalfsen

20 december Bij een radarcontrole vandaag op de Poppenallee in Dalfsen bleek een automobilist het nodig te vinden om met 124 km per uur over die weg te rijden. Hij is een van de 33 bestuurders die binnenkort een bon in de bus kan verwachten.