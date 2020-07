Agnieten College in Nieuwleusen loopt twee jaar na opening al tegen ruimtegebrek aan

Is de Tolhuisweg in Dalfsen een racebaan en moet die verkeers­vei­li­ger worden?

21 juli Twee racende automobilisten die zondagavond een snelheid van 190 kilometer per uur halen waar maximaal 60 is toegestaan. Een uitzondering of is de weg geregeld een vrijplaats voor amateur-coureurs en zou de weg veiliger moeten worden gemaakt? Reacties van Veilig Verkeer Nederland-afdeling Dalfsen en de gemeente Dalfsen.