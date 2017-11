Agrarisch Jongeren Dalfsen combineren al 40 jaar gezelligheid met informatie

Het Agrarisch Jongeren Kontakt, zoals het – in de toen gangbare schrijfwijze - is gericht op jongeren van 16 tot ongeveer 35 jaar oud. De thema-avonden en excursies staan in het teken van actualiteiten en innovaties uit de landbouw.

Reünie

Vrijdagavond is er in het Roode Hert in Ankum een reünie ter gelegenheid van het jubileum. Daar zijn ook voormalig jongeren welkom die eerder lid zijn geweest van het AJK.

Edwin Hartkamp 32 uit Dalfsen, melkveehouder, is oud-bestuurslid en tekent samen met René Dijsselhof voor de organisatie van de reünie. ,,Wij zijn allebei 32 en net afgetreden als bestuurslid. Het is nu tijd dan jongeren dat gaan doen”, zegt melkveehouder Hartkamp.

50 actieve leden

,,We hebben rond de zeventig leden. Een goede vijftig zijn ook actief en komen naar bijeenkomsten. Ik denk dat 70 procent wel thuis een bedrijf heeft of opvolger is. Daarnaast zijn er ook leden die in de sector werken of leren voor een vak in de sector. Bijvoorbeeld voervertegenwoordiger, dierenarts, loonwerker of anders agrarisch.”

Hartkamp noemt het AJK een leuke actieve club. ,,De contribtie is maar 15 euro voor een heel jaar. Daar hebben we zes of zeven bijeenkomsten van, een kleine (avond-)excursie en vaak een dag-excursie. Daar moeten ze wat voor bijleggen, dat kan allemaal niet voor die 15 euro. Ook werven we voor sponsoren voor onze activiteiten.”

Veilig Verkeer

De avonden hebben thema’s gerelateerd aan het agrarische vak. ,,Dat staat centraal, maar we hebben ook wel eens een avond gehad met Veilig Verkeer Nederland. En een keer is er een datingbureau geweest. Dat was in de tijd dat Boer Zoekt Vrouw op tv begon. Het was wel een keer leuk om te ervaren hoe zij dat allemaal doen. Maar het heeft bij ons in de vereniging tot niets geleid.

Het Agrarisch Jongeren Kontakt biedt informatie en gezelligheid voor een doelgroep die zich vaak nog niet zo thuisvoelt bij een belangenbehartiger als de LTO. ,,Bij ons is het puur informatief. Het zijn vaak jongeren die nog naar school gaan en die hebben natuurlijk overal nog lang niet de kennis van.”