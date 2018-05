Al 700 opties op Dalfser zonnepanelen

Dat meldt Henk Luning, die samen met Gerard Brakkee het initiatief nam voor dit project onder auspiciën van de vereniging Groen Gebogen. Bewoners van straten met postcodes 7722 en 7721 en alle postcodegebieden die daar direct aan grenzen, kunnen voor 37,50 euro per stuk een paneel laten plaatsen op de daken van het houtbedrijf in de bossen van landgoed Rechteren. Wie zelf panelen op zijn huis plaatst, is veel duurder uit. Als een optie is genomen (kost 25 euro, wordt verrekend als daadwerkelijk paneel wordt gekocht) op minstens 80 procent van de te plaatsen zonnepanelen, kan de realisering beginnen. Dalfsen Stroomt houdt op woensdag 16 mei een informatiebijeenkomst in theater De Stoomfabriek, aanvang 20.00 uur.