Al vijftien chauffeurs voor buurtbus Lemelerveld-Luttenberg-Raalte

De kans is groot dat vanaf 17 februari een buurtbus gaat rijden tussen Lemelerveld en Raalte. De helft van de benodigde vrijwillige chauffeurs heeft zich al aangemeld, en dan moet de informatiebijeenkomst in Lemelerveld nog gehouden worden.

Coördinator Karin Köster heeft al zo'n vijftien namen op papier, nadat maandagavond een bijeenkomst is gehouden in Luttenberg waar de buurtbus ook haltes krijgt.

Als op zondag 17 februari 2019 de nieuwe dienstregeling voor het openbaar busvervoer van start gaat, vervalt een deel van de buslijn 162 tussen Raalte en Dalfsen. ,,Het gedeelte tussen Dalfsen en Lemelerveld blijft wel bestaan, maar op de verbinding tussen Raalte en Lemelerveld zitten te weinig reizigers in de bus. Maar opheffing van dat gedeelte is wel een achteruitgang voor Lemelervelders die een verbinding willen met station Raalte’’, legt Karin Köster uit.

Initiatiefgroep

Daarom is een Lemelerveldse initiatiefgroep gevormd die met man en macht probeert om het openbaar vervoer te behouden via een nieuw op te zetten buurtbusverbinding met Raalte. ,,Maar die Lemelerveldse vrijwilligers willen niet zelf de kar trekken, daarom heeft de provincie mij daar voor ingehuurd’’, vertelt Karin Köster van het Olster organisatiebureau Indeweer. ,,De provincie ziet goede kansen voor een gecombineerde buurtbus voor Lemelerveld en Luttenberg. Een buurtbuslijn Luttenberg-Raalte alleen zou niet de benodigde 400 passagiers per maand trekken, maar samen met Lemelerveld lukt dat waarschijnlijk wel.’’

Vijftien chauffeurs

De buurtbus Lemelerveld-Luttenberg-Raalte kan gaan rijden als er 25 tot 30 vrijwillige chauffeurs (rijbewijs B is voldoende) beschikbaar zijn. Afgelopen maandagavond was er al een informatiebijeenkomst in Elckerlyc in Luttenberg, waar zich zo’n twaalf vrijwilligers aanmeldden. ,,Ik had ook al een paar namen op papier, dus zijn er nu circa vijftien aanmeldingen. Ik hoop dat dinsdag 6 november de zaal van het Lemelerveldse kulturhus de Mozaïek ook weer vol zit met belangstellenden en zich minstens tien chauffeurs opgeven, dan kan de provincie definitief groen licht geven. En dan moeten we ook met stoom en kokend water verder met de voorbereidingen, want tot 17 februari is het kort dag. Er moeten routes worden uitgestippeld, haltes gepland, en een dienstregeling worden gemaakt die zo goed mogelijk aansluit op de vertrek- en aankomsttijden van de treinen op station Raalte. Verder moeten de chauffeurs een medische keuring ondergaan en proefrijden.’’

Buurtbusvereniging

Voor de nieuwe door vrijwilligers gedragen OV-lijn hoeft geen nieuwe buurtbusvereniging te worden opgericht. De verbinding komt onder de paraplu te hangen van de Buurtbusvereniging Salland, die ook al buurtbussen laat rijden op de lijnen Olst-Wesepe-Heeten-Raalte en Heeten-Deventer (ziekenhuis en station). ,,Wat dat betreft komen we in een gespreid bedje. Het bestuur van die vereniging heeft vorig jaar al gezegd dat het onzin is om voor elke buurtbuslijn een aparte vereniging op te richten. Dat scheelt ons enorm veel tijd in de voorbereiding.’’

Acht passagiers

In de busjes is plek voor acht passagiers. Als een busje vol is, wordt een extra busje ingezet om ook de overige passagiers langs de route mee te nemen. ,,Als dat dagelijks gebeurt, zal de coördinator van de buurtbusvereniging standaard een tweede busje inzetten, wat vooral tijdens de spitsuren voor kan komen.’’ De busjes rijden volgens een vaste dienstregeling een vaste route, die wordt uitgestippeld door het buurtbusbestuur en vervoersdeskundigen van de provincie en vervoersbedrijf Keolis. Chauffeurs rijden in diensten van drie uur volgens een rooster, onderling ruilen kan altijd.